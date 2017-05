Pittsburgh défendra sa Stanley Cup face à Nashville

La finale de la NHL opposera cette saison les Pittsburgh Penguins, champions en titre, aux Nashville Predators, outsiders de la compétition.

Le champion en titre Pittsburgh a souffert, mais est venu à bout en prolongation d'Ottawa (3-2) et affrontera Nashville à partir de lundi en finale des play-offs de la NHL pour la Coupe Stanley. Chris Kunitz, sur une passe de son capitaine Sidney Crosby, a libéré les supporteurs des Penguins et son équipe en marquant le but de la victoire et de la qualification durant la deuxième prolongation. Les deux équipes avaient terminé le temps réglementaire de ce septième et dernier match de la finale de la conférence Est dos à dos (2-2).



Pittsburgh a remporté la série quatre victoire à trois, disputera sa qutrième finale en dix ans et tentera de décrocher sa cinquième Coupe Stanley après 1991, 1992, 2009 et 2016. Les Penguins seront opposés à des nouveaux venus, les Nashville Predators qui ont remporté la finale de conférence Ouest face aux Anaheim Ducks (4-2) alors qu'ils avaient terminé leur saison régulière à la 8e place.





Programme de la finale

Match N.1, 29 mai: Pittsburgh - Nashville

Match N.2, 31 mai: Pittsburgh - Nashville

Match N.3, 3 juin: Nashville - Pittsburgh

Match N.4, 5 juin: Nashville - Pittsburgh

Match N.5 (si nécessaire), 8 juin: Pittsburgh - Nashville

Match N.6 (si nécessaire), 11 juin: Nashville - Pittsburgh

Match N.7 (si nécessaire), 14 juin: Pittsburgh - Nashville