Nashville en finale de Conférence

Nashville s'est qualifié dimanche pour sa première finale de conférence de NHL tandis qu'Edmonton a écrasé Anaheim 7 à 1 et entretenu l'espoir. Les Predators ont signé la quatrième victoire décisive sur le score de 3-1 grâce à Ryan Johansen, auteur du troisième but, et au gardien finlandais Pekka Rinne qui a réalisé 23 arrêts. Nashville doit encore patienter pour connaître l'identité de son futur adversaire, car Anaheim, qui pouvait décrocher sa qualification en s'imposant à Edmonton, est tombé de haut. Les Ducks, qui avaient réussi l'improbable exploit de marquer trois buts lors des trois dernières minutes du match N.5 vendredi, avant de s'imposer en prolongation, ont cette fois encaissé cinq buts en première période face à de jeunes Oilers survoltés. L'ailier allemand Leon Draisaitl, 21 ans, a marqué trois buts, dont les deux premiers lors des cinq premières minutes de la rencontre. Il a également offert deux passes décisives. Le match N.7, décisif, aura lieu mercredi à Anaheim.



CONFERENCE OUEST

Nashville remporte la série quatre victoires à deux

Anaheim et Edmonton à égalité trois victoires partout



CONFERENCE EST

Ottawa mène trois victoires à deux face aux New York Rangers

Pittsburgh mène trois victoires à deux face à Washington