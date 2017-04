Handball - Insolites

La vidéo insolite du jour : Un but contre son camp au hand

Le gardien de but de Wetzlar, club de première division allemande vient de célèbrer son arrêt décisif, il se prend un but contre son camp qu'il ne voit pas venir. Sans doute le plus beau but contre son camp de la saison !







But contre son camp Wetzlar - Minden :-) par Handnews