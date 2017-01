Une formalité pour les Experts

L'équipe de France n'a manqué son rendez-vous. Les Français dominent la Slovénie 31-25 en demi-finale du Championnat du monde de handball. Encore un match et les Experts ajouteront une nouvelle étoile à leur collection.

Seize ans après son premier titre de championne du monde remporté à Bercy, l'équipe de France revient en finale dans cette même salle du POPB transformée depuis en AccorHotels Arena. Les Bleus ne sont plus qu'à une marche d'un sixième titre planétaire.



Jeudi soir, les Français n'ont jamais tremblé devant une équipe de Slovénie qui n'avait pas les armes pour les inquiéter. Ils ont mené de bout en bout ce match. En première période, le bon travail de Vincent Gérard dans la cage, titularisé, pour la première fois, à la place de Thierry Omeyer a pesé. L'efficacité de Valentin Porte (4 buts en vingt minutes) et les contre-attaques bien négociées de Kentin Mahé ont fait le reste. L'écart aurait pu être plus conséquent si Dolenec n'avait pas fait front (5 buts). Quand les Slovènes sont revenus à deux longueurs (16-14), Karabatic et Narcisse ont remis de l'ordre et Nedim Remili a encore fait parler son bras surpuissant à neuf mètres pour assurer le succès français.