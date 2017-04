Gymnastique - Résultats

Cinq finales pour les Françaises

Trois gymnastes françaises se sont qualifiées pour cinq finales aux Championnats d'Europe de gymnastique artistique, jeudi à Cluj (Roumanie).

La jeune Marine Boyer (16 ans), vice-championne d'Europe en 2016 et au pied du podium olympique l'été dernier à la poutre, s'est qualifiée non seulement pour la finale de son agrès favori (6e, 13,700) mais aussi pour celle du concours général (9e, 52,966). Mélanie De Jesus De Santos (7e, 53,333) l'accompagnera en finale du concours général vendredi et disputera également celle des barres asymétriques (8e, 14,100). Pour son premier rendez-vous européen seniors, Coline Devillard s'est pour sa part offert une très belle troisième place qualificative au saut (14,266 de moyenne), derrière les redoutables Elissa Downie et Maria Paseka, sélectionnée de dernière minute.



Les finales par appareil se dérouleront samedi pour les barres asymétriques et le saut, dimanche pour la poutre.