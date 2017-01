Lorenzo-Vera 4e au Qatar

Le Français Michaël Lorenzo-Vera a terminé dimanche à la quatrième place de l'Open de Doha à un coup du vainqueur, le Sud-Coréen Wang Jeung-hun. En réussissant une carte de 66, soit six sous le par, pour un total de 273, le Basque de 32 ans est ex aequo avec le Sud-Africain Thomas Aiken, derrière Wang, suivi par le Suédois Joakim Lagergren et le Sud-African Jaco Van Zyl, qui se partagent la 2e place. Le trio de tête, qui a terminé le 4e tour avec un total de 272, soit 16 coups sous le par, a dû être départagé lors d'un barrage, qui a vu la victoire du Sud-Coréen au premier trou.

Classement après le 4e tour (par 72):

1. Wang Jeung-Hun (KOR) 272 (69-67-65-71) -16

vainqueur au 1er trou de barrage

2. Joakim Lagergren (SWE) 272 (67-72-67-66) -16

Jaco Van Zyl (RSA) 272 (67-69-68-68) -16

4. Thomas Aiken (RSA) 273 (68-68-69-68) -15

Michaël Lorenzo-Vera (FRA) 273 (69-69-69-66) -15

6. Rafael Cabrera (ESP) 274 (70-70-66-68) -14

Ignacio Elvira (ESP) 274 (67-69-68-70) -14

Jordan Smith (ENG) 274 (71-66-71-66) -14

9. Kiradech Aphibarnrat (THA) 275 (66-70-70-69) -13

. Nathan Kimsey (ENG) 275 (66-74-66-69) -13