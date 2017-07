Vettel toujours en tête au championnat

Classements du Championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Hongrie, 11e manche de la saison, disputé dimanche sur le circuit du Hungaroring près de Budapest. Une manche remportée par Sebastian Vettel devant Räikkonen et Valtteri Bottas.



Classement du Grand Prix de Hongrie:



INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71): A win on his 50th Ferrari start for Sebastian Vettel 👏 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/FnGuEQBNeX





Classement des pilotes:



DRIVER STANDINGS



Sebastian Vettel extends lead to 14 points



Here's how things stand heading into the summer break 👀⬇️#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/8gsTCDYNTT