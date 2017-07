Vettel : la FIA passe l'éponge pour cette-fois

Pas de sanction pour Sebastian Vettel après son coup de roue porté sur Hamilton au GP de Bakou. La FIA passe l'éponge.

La FIA, Fédération internationale de l'automobile a annoncé lundi soir qu'elle ne prendrait finalement aucune sanction vis-à-vis du pilote allemand de chez Ferrari Sebastian Vettel. Celui-ci, jugé coupable d'un coup de roue sur Lewis Hamilton (Mercedes) lors du Grand Prix d'Azerbaidjan.



Dans un communiqué la FIA explique averti l'Allemand, qui a reconnu son erreur et s'est excusé, lors d'une audition. Son patron et président Jean Todt a décidé de mettre un terme définitif à cette histoire. Toutefois le Français, ancien patron de l'écurie Ferrari a clairement indiqué que s'il devait y avoir une répétition d'un tel comportement, la question serait immédiatement renvoyée vers le Tribunal international de la FIA pour une enquête plus approfondie. A cause de ce comportement Vettel ne sera plus autorisé jusqu'à la fin 2017 à participer aux campagnes de sécurité routière que mène la FIA.



Rappelons que le 25 juin dernier, l'Allemand avait perdu son calme dans les rues de Bakou des suite d'une collision provoquée par un freinage brusque d'Hamilton au 22e tour d'une course neutralisée pour la troisième fois par la voiture de sécurité. Il avait donné un coup de roue au Britannique. Une manoeuvre jugé potentiellement dangereuse par les commissaires de courses, ce qui lui avait valu une pénalité de 10 secondes et une défaite au finale.



Au championnat des pilotes, Vettel est toujours devant et compte 14 points d'avance sur Hamilton

alors qu'il reste 12 courses à disputer.