Vettel bis

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison en Australie, L'Allemand Sebastian Vettel s'adjuge le Grand Prix de Bahreïn dimanche devant Lewis Hamilton, pénalisé de cinq secondes.

Parti de la deuxième ligne, derrière les Flèches d'argent, Sebastian Vettel a dépassé Lewis Hamilton dans les premiers mètres, se calant derrière le Finlandais Valtteri Bottas, auteur de la pole position. Sa stratégie consistant à s'arrêter pour la première fois aux stands avant les Mercedes s'est avérée payante sur le long terme. Hamilton accuse un retard d'un peu plus de six secondes sur la ligne d'arrivée de la troisième manche de la saison de F1. Sans cette pénalité pour avoir freiné devant Daniel Ricciardo en entrant aux stands, il aurait pu espérer une véritable bagarre aux avant-postes.



Sur le podium, le triple champion du monde 2008, 2014 et 2015 s'en est d'ailleurs excusé: "L'incident dans la +pitlane+ était entièrement ma faute. Mes excuses à l'équipe. J'ai essayé de revenir mais la Ferrari était plus rapide aujourd'hui".



Bottas n'est que troisième, après avoir accédé à la demande de son écurie de laisser passer son coéquipier chez Mercedes, plus rapide en fin de course.



En conséquence, Vettel, vainqueur en Australie fin mars après dix-huit mois de disette pour lui et Ferrari, reprend la tête au classement des pilotes, qu'il partageait avec Hamilton avant la manche bahreïni, avec 68 points contre 61. Même cause, mêmes effets au classement des constructeurs, Ferrari devance désormais Mercedes avec 102 points contre 99.



Les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) sont tous les deux entrés dans les points, respectivement 8e et 10e. Renault, par contre, pourra regretter de ne prendre que deux points grâce à l'Allemand Nico Hülkenberg, 9e, après avoir placé ses deux monoplaces dans les dix premières sur la grille de départ pour la première fois depuis son retour en F1 en 2016.



Classement

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 6.600

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 20.397

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) à 22.475

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 39.346

6. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) à 54.326

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) à 1:02.606

8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1:14.865

9. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1:20.188

10. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) à 1:35.711

11. Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) à 1 tour

12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) à 1 tour

13. Jolyon Palmer (GBR/Renault) à 1 tour