Un GP d’Australie, pour la mise en bouche de la saison 2017

C’est le retour de la Formule 1, ce week-end, avec le premier Grand-Prix du côté de Melbourne, en Australie. Une saison qui s’annonce particulièrement intéressante, dimanche aucun champion du Monde sortant sera au départ et la nouvelle réglementation de la FIA redistribue complètement les cartes.



Les moteurs sont prêts à vrombir, les pilotes sont prêts à en découdre pour la première explication de la saison, sur le circuit non-permanent d'Albert Park en Australie. L'année dernière cette course avait donné le rythme de la saison, Rosberg, avait dominé Hamilton à l'image du classement finale du championnat du monde 2016. L'Anglais va vouloir absolument remporter sa quatrième couronne dans la discipline (après 2008, 2014 et 2015). Mais face à lui, la concurrence sera très rude, les voitures Ferrari ont été très performantes lors de l'avant saison à Barcelone.



Des règles pour dynamiser la F1

La nouvelle réglementation va rendre les voitures plus performantes et les outsiders vont pouvoir venir chercher les gros sur le circuit. Les constructeurs ont une fois de plus innové et fait preuve de créativité pour améliorer les performances des monoplaces, plus rapides et plus grosses. Le favori, Lewis Hamilton devra donc faire face à une concurrence plus importante que la saison dernière. Une réglementation qui fait donc espérer un changement dans la hiérarchie de la Formule 1, c'est ce que souhaite la FIA, avec des "outsiders" comme Ferrari et Red Bull ou encore Force India. Mercedes veut garder son titre, Ferrari veut se faire pardonner, Red Bull veut retrouver le devant de la scène. Ce Grand-Prix de Melbourne donnera une petite odeur de la nouvelle saison qui s'annonce encore une fois fantastique.



Deux français pour briller

Les deux français présents cette année sur la ligne de départ sont très différents. Romain Grosjean, 31 ans et 7 saisons de Formule 1, fait figure de pilote très expérimenté face à Esteban Ocon, le petit nouveau. Âgé de 20 ans, il va redécouvrir la Formule 1, comme pilote titulaire, au volant de la monoplace Force India. Deux pilotes qui peuvent essayer de venir jouer un rôle cette saison, mais cela sera très difficile face aux "Top Teams" du championnat. Romain Grosjean avec sa grosse expérience part quand même avec un avantage pour essayer d'intégrer le TOP 10.



Les chiffres à connaître avant le GP d'Australie



NICOLAS PELLETIER