Sauber: Giovinazzi remplace encore Wehrlein

Antonio Giovinazzi, pilote de réserve remplacera Pascal Wehrlein pour la deuxième course de suite au GP de Chine à Shanghai ce dimanche.

Il est âgé de seulement 23 ans et a fini 12ème du premier GP de la saison à Melbourne, Antonio Giovinazzi sera encore présent sur la grille de départ du Grand Prix de Chine. L'Allemand Pascal Wehrlein est toujours forfait pour cette course et laissera donc sa place au jeune pilote de réserve. Wehrlein avait été touché au dos lors de la Course des champions en janvier.



"Pour moi, le plus important est de pouvoir m'entraîner intensivement pour assurer une performance à 100% à mon équipe dès que possible", a déclaré Wehrlein dans un communiqué sur le site de Sauber. Il sera normalement présent pour le GP de Bahraïn la semaine prochaine mais il a reconnu qu'il lui faudrait peut-être patienter jusqu'au GP de Russie à Sotchi



