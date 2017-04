Première ligne 100 % Ferrari

Sebastian Vettel (Ferrari) a été le plus rapide samedi lors des qualifications du Grand Prix de Russie. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est en deuxième ligne, en quatrième position.

Pour Sebastian Vettel, c'est un événement. L'Allemand, leader du championnat du monde, décroche sa première pole position depuis le GP de Singapour en septembre 2015. L'autre Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen s'élancera à ses côtés en première ligne dimanche, devant les Mercedes de l'autre Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton. Ferrari, qui domine le Championnat du monde des constructeurs devant Mercedes, n'avait plus monopolisé la première ligne depuis le Grand Prix de France 2008 !



Au contraire, l'écurie allemande n'avait plus cédé la position de pointe depuis le GP de Monaco en mai 2016. C'est aussi la première fois en trente et une courses qu'aucune de ses monoplaces ne s'élancera en première ligne. De là à imaginer un passage de témoin, ce serait prématuré. Toujours est-il que depuis le premier GP de Russie sur le circuit de l'Autodrome de Sotchi en 2014, les Flèches d'argent restaient sur trois pole positions et autant de victoires. En course, elles n'ont jusque-là pas cédé un seul tour en tête.



Plus loin sur la grille, le novice français Esteban Ocon (Force India), qui s'est hissé pour la première fois de sa carrière en Q3, a signé le dixième temps des qualifications. Romain Grosjean (Haas), en délicatesse avec sa monoplace depuis le début du week-end, a signé le 20e et dernier temps. Il partira toutefois 19e, le Belge de McLaren-Honda Stoffel Vandoorne ayant écopé d'une pénalité rédhibitoire de quinze places.