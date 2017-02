Mercedes dévoile sa nouvelle arme

Mercedes dévoile sa nouvelle monoplace, la W08 Hybrid. Un châssis conçu pour répondre aux nouvelles réglementations destinées à rendre les voitures F1 plus rapides et plus exigeantes à conduire.

"Je n'ai jamais vu une voiture techniquement plus avancée que celle-ci en Formule 1", a assuré Lewis Hamilton. "Il y a des similitudes avec la voiture de l'an dernier, mais elle est plus puissante", a-t-il indiqué sa nouvelle monoplace. La W08 Hybrid présente un nez plus conventionnel que les autres monoplaces révélées jusqu'à présent par Williams, Renault, Sauber et Force India. "Les pneus sont plus gros et plus lourds, donc les mécaniciens vont devoir faire de l'exercice !", a plaisanté le triple champion du monde, qui a terminé deuxième l'an passé derrière son ex-coéquipier, l'Allemand Nico Rosberg, remplacé par le Finlandais Valtteri Bottas, venu de Williams.



Le Britannique émet des inquiétudes sur la capacité de dépassement des nouvelles monoplaces, ce qui pourrait rendre selon lui la F1 plus ennuyeuse pour les spectateurs. "La régulation a changé de manière tellement importante qu'on ne peut être sûr de rien", a souligné Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes.