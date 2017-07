Hamilton en pole à Silverstone

Devant un public britannique acquis à sa cause Lewis Hamilton a signé samedi la 67e pole de sa carrière sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s'élancera dimanche au volant de sa Mercedes devant les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel.

Le Britannique Lewis Hamilton a décroché samedi la 67e pole position de sa carrière en F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone, se portant à une unité du record de l'Allemand Michael Schumacher. Avec un chrono de 1 min 26 sec 600/100, il a devancé les Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen (à 547/1000) et de l'Allemand Sebastian Vettel, leader du Championnat du monde (à 756/100). Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) complètera la deuxième ligne, profitant de la pénalité de cinq places dont a écopé le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), quatrième temps des qualifications. Sanctionné pour avoir changé de boîte de vitesses avant le cap de six courses consécutives fixé par le règlement, ce dernier partira donc de la neuvième place sur la grille. L'Allemand Nico Hülkenberg a signé son meilleur résultat de la saison en qualifications avec le sixième temps (à 2 sec 256/1000), synonyme de cinquième place sur la grille. Les Français Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas) s'élanceront des septième et dixième places.









Grille de départ

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:26.600

2. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:27.147

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:27.356

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27.376

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:28.130

6. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:28.856

7. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1:28.902

8. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:29.074

9. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:29.418

10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:29.549