Du mieux pour Vettel et Ferrari

L'Allemand Sebastien Vettel (Ferrari) a été le plus rapide jeudi sur le circuit de Barcelone, en établissant le meilleur temps depuis le début des essais hivernaux de préparation à la saison 2017 de Formule 1.

Cela le place presque trois dixièmes devant la précédente meilleure marque, établie mercredi par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Deuxième chrono de la session matinale, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a aussi amélioré son meilleur temps des essais, également avec des pneus ultra-tendres, qui le situe 32 centièmes derrière Vettel. Le Français Esteban Ocon (Force India) a réalisé le troisième temps de la journée, à une seconde et un dixième de Vettel, avec lui aussi des pneus ultra-tendres.



La SF70H se différencie de toutes les autres monoplaces du plateau par des éléments de guidage de flux incorporés au niveau des roues et des appendices aérodynamiques plus complexes devant les prises d'air. En signant le meilleur temps des essais hivernaux jusqu'à présent, Sebastian Vettel a mis en lumière le bon travail visiblement effectué par Ferrari à l'intersaison et ses ambitions retrouvées pour 2017. Troisième au championnat constructeurs en 2016 derrière Mercedes et Red Bull, la Scuderia n'a pas remporté de Grand Prix depuis le succès de Vettel à Singapour en septembre 2015. Il n'en fallait pas plus à Lewis Hamilton, pourtant à 3 dixièmes de Vettel seulement, pour décréter que Ferrari était le favori cette saison. Vettel désigne, lui, le pilote britannique de Mercedes comme favori. "Si vous regardez le nombre de tours effectués par Mercedes ici, le fait qu'historiquement ils roulent lentement durant les essais et qu'ils sont ensuite capables d'élever le niveau pour les courses, c'est très clair", affirme-t-il. "Ils vont très vite: si vous regardez leur temps sur les long relais, c'est toujours l'équipe à battre", confie Vettel.



Ferrari brouille les cartes en privilégiant les pneus médium aux pneus tendres durant les cinq premiers jours d'essais. Et comme les autres, l'écurie italienne a joué sur la quantité de carburant. "Pour nous, ce qui importe, ce n'est pas de savoir où on se situe à ce moment précis mais ce qu'il reste à améliorer", déclare Vettel.



Les temps

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:19.024 (155 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:19.352 (52)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:20.161 (137)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:20.416 (94)

Kevin Magnussen(DEN/Haas-Ferrari) 1:20.504 (119)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:20.824 (128)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:21.348 (48)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:21.819 (95)

Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) 1:22.347 (44)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:22.418 (53)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:23.330 (88)

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:24.443 (80)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:24.863 (85)