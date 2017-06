Football - Transferts

Visite médicale pour Bakayoko à Chelsea

Tiémoué Bakayoko à Chelsea, ça se précise ! Selon le Daily Mirror, le milieu de terrain de l'AS Monaco est en train de passer sa visite médicale avec le club londonien. Le média britannique précise que les Blues pourraient officialiser son arrivée samedi matin. Après Bernardo Silva et Valère Germain, et en attendant peut-être Fabinho et Kylian Mbappé, le club du Rocher se prépare à perdre un nouveau cadre, dont le transfert doit rapporter autour de 40 millions d'euros.