Van Gaal quitte sa fausse retraite

Louis van Gaal revient en arrière sur sa retraite. L'entraîneur néerlandais prend une année sabbatique et non une retraite définitive.

Il faut arriver à suivre Louis Van Gaal. L'entraîneur néerlandais, qui avait laissé entendre qu'il prenait sa retraite à 65 ans, est revenu sur ses propos en expliquant que rien n'était "définitif" et que son avenir "dépendra(it) des offres" reçues à l'issue de son congé sabbatique. "Je ne prends pas ma retraite", a lancé le technicien au micro de la radio espagnole Cadena Ser. "J'ai pris une année sabbatique et ensuite, je vais peut-être décider si c'est oui ou si c'est non. Et il y a de fortes possibilités que je me retire. Mais ce n'est pas définitif", a nuancé Van Gaal



L'ancien entraîneur du FC Barcelone (1997-2000 puis 2002-2003) a aussi expliqué n'avoir pas donné suite à une récente offre de Valence, club englué dans une crise interne sur fond de résultats décevants. "C'était il y a environ un mois mais j'ai dit non. L'an prochain, cela pourrait être différent. Cela dépendra de comment je me sens", a conclu Van Gaal.