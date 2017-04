Une victoire ou rien pour le Napoli

Ce week-end, la Serie A se poursuit avec deux chocs au programme. Le derby de Rome et le match entre l'Inter et le Napoli. Les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas le droit à l'erreur car une défaite mettrait définitivement fin à la course à la deuxième place.

L'Inter Milan reçoit le Napoli ce dimanche à 20 h 45 sur la pelouse de Guiseppe-Meazza pour le compte de la 34e journée. L'objectif pour les deux équipes, les 3 points car le championnat touche à sa fin. Au classement, les Nerazurri se retrouvent pour le moment 7e à 2 points du Milan AC juste devant. Ils ont également une longueur d'avance sur la Fiorentina actuellement 8e.



Les Interistes sont sur une mauvaise dynamique avec 3 matchs sans victoires. Ils restent sur une défaite 5-4 face à la Viola la semaine dernière en Serie A. Côté absence, les coéquipiers de Mauro Icardi feront sans Christian Ansaldi blessé.





Ne pas laisser passer sa chance pour le Napoli



En ce qui concerne le Napoli, c'est la dernière chance pour encore croire à la deuxième place, car derrière la Juventus Turin leader du championnat sans aucune contestation, la lutte fait rage entre l'AS Roma et le Napoli. Pour le moment, les Romains qui sont en pleine forme sont deuxième avec 4 points d'avance sur les Napolitains. Défaite interdite donc pour le SSC Naples dimanche soir, car un mauvais résultat conjugué à un succès de la Roma mettrait définitivement fin aux espoirs des hommes de Sarri d'être vice-champion d'Italie.



Au niveau de la dynamique, ils restent sur 7 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Cette saison, le bilan est très serré avec les 7 premiers du championnat. Sur 30 points, les Azzuris en ont pris 17 cette saison. Le Napoli est la meilleure attaque de la Serie A avec 77 buts. Dimanche soir le 11 pourra compter sur son meilleur passeur en la personne de Callejon (10 passes) et surtout sur l'attaquant Belge, Dries Mertens avec ses 22 réalisations en 23 titularisations.



Rappelons qu'au match aller, l'Inter en avait pris 3 sur la pelouse du San Paolo. Malgré tout, les partenaires de Pepe Reina devront stopper l'hémorragie, car ils n'ont plus battu l'Inter Milan à Guiseppe-Meazza depuis plus de 6 ans. Un défi de taille à relevé.



Programme de la 34e journée:





Mancano solo 5 giornate alla fine del campionato: ecco i match della 34ª giornata della #SerieATIM! pic.twitter.com/Rb9NZtKMCU — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 26 avril 2017





Greg Zerbone