Un club italien se positionne dans le dossier Diego Costa

D'après les informations de SkySport, le Milan AC s'est positionné sur le dossier Diego Costa pour le prochain mercato.

Avec ses nouveaux investisseurs chinois, l'AC Milan va agiter le mercato estival. D'après Sky Sports, le club se serait positionné sur l'attaquant international espagnol de 28 ans. Les Rossoneri sont également intéressés par Alvaro Morata (Real Madrid), André Silva (FC Porto) et Andrea Belotti (Torino). Hier, Diego Costa a affirmé que le club de Chelsea ne compte pas sur lui la saison prochain.





