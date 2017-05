Spalletti n'est plus l'entraîneur de la Roma (off.)

L'AS Rome vient d'annoncer que le club se sépare de Luciano Spalletti, entraîneur de l'équipe depuis janvier 2016.







"Sous sa direction, l'équipe a obtenu le plus grand nombre de points et a marqué le plus de buts en une saison de toute l'histoire du club. Nous souhaitons le meilleur à Luciano pour le futur", a affirmé le président américain Jim Pallotta.