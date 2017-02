Serie A, 25e journée : Naples s'impose à Vérone

Après la victoire de l'Inter Milan à Bologne (1-0), quatre autres rencontres de la 25e journée de Serie A se disputaient ce dimanche. En déplacement sur la pelouse du Chievo Vérone quatre jours après la défaite sur le terrain du Real Madrid en Ligue des Champions, Naples a ramené un précieux succès grâce à Insigne, Hamsik et Zielinski (3-1). La lanterne rouge, Pescara, a humilié le Genoa (5-0) après avoir changé d'entraîneur cette semaine. Sassuolo est allé s'imposer sur le terrain de l'Udinese (2-1) et la Sampdoria Gênes a été accrochée à domicile par Cagliari (1-1). Les rencontres AS Rome-Torino (18h30) et Milan AC-Fiorentina (20h45) se jouent également ce dimanche.