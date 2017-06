PSG: Sirigu retrouve le Torino (off.)





Salvatore est officiellement un joueur du Torino. Le gardien du PSG s'engage avec le taureau après des années de galère et des prêts successifs au FC Séville et à Osasuna. Le PSG s'est mis d'accord avec le gardien pour le libérer de son contrat. Il va donc pouvoir relancer sa carrière en Italie et pouvoir regagner sa place pour la Coupe du monde en Russie, même si l'Italie n'est pas encore qualifiée:" Je suis très heureux de faire partie de ce club. J'ai choisi le Toro parce qu'il me désirait fortement et parce que le projet porté par le club est toujours plus ambitieux. Le club et le président m'ont donné de l'importance et je les remercie pour cela. Je suis honoré de faire partie d'un club à l'histoire unique", a confié la nouvelle recrue sur le site officiel du club italien.