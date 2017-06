PSG: Sirigu retourne en Italie

Le gardien italien Salvatore Sirigu, prêté toute la saison dernière, quitte définitivement le Paris Saint-Germain après la résiliation de sa dernière année de contrat. Il rejoint le Torino en Serie A.

Arrivé dans la capitale en 2011, Salvatore Sirigu a résilié sa dernière année de contrat avec le PSG. A 30 ans, il retourne en Italie, au Torino, espérant pouvoir regagner sa place pour la Coupe du monde en Russie, même si l'Italie n'est pas encore qualifiée:" Je suis très heureux de faire partie de ce club. J'ai choisi le Toro parce qu'il me désirait fortement et parce que le projet porté par le club est toujours plus ambitieux. Le club et le président m'ont donné de l'importance et je les remercie pour cela. Je suis honoré de faire partie d'un club à l'histoire unique", a confié la nouvelle recrue sur le site officiel du club italien.



Sirigu a disputé 190 rencontres sous le maillot parisien, titulaire ses cinq premières saisons avant de céder sa place à Kevin Trapp. L'année dernière, il avait été prêté à Séville avant de rejoindre Osasuna à l'hiver. Il a remporté quatre titres de champion de France, trois coupes de la Ligue et deux coupes de France.