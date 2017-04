Monchi signe à Rome, la prochaine destination d'Emery ?

Monchi, l'ancien directeur sportif du FC Séville, va signer à Rome dans les prochaines heures. Il vient d'arriver à l'aéroport de la capitale italienne sous les caméras de la chaîne du club.

C'est un énorme coup pour l'AS Roma, Monchi de son vrai nom Ramon Rodriguez Verdejo, va parapher un contrat de 3 ans avec le club qui n'a remporté aucun titre depuis 2008. Depuis son départ de Séville, il y a quelques semaines, c'était le dirigeant le plus courtisé en Europe, le PSG, Manchester City ou encore le FC Barcelone ont souhaité engager le directeur sportif. Mais c'est la Roma qui réussit un gros transfert, un choix loin d'être étonnant pour cet homme qui adore les défis et surtout révéler les jeunes talents.



Une arrivée qui relance la piste Unai Emery pour la saison prochaine, la Gazzetta dello Sport a annoncé, il y a quelques jours, un accord de trois ans entre Emery et la Roma. Même si l'entraîneur du PSG n'a pas confirmé la nouvelle, il n'y a qu'une seule solution pour qu'il signe en Italie, qu'il arrive libre. Pour cela, il n'existe qu'une seule possibilité, qu'Emery soit licencié par le PSG à la fin de cette saison. Un feuilleton qui n'est donc pas encore terminé.









N.P