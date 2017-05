Le Milan AC aurait sa première recrue

Auteur d’une belle saison, Franck Kessié a été la cible de plusieurs clubs européens pour le compte de la saison à venir. Le joueur de l'Atalanta Bergame fait partie des belles promesses de Serie A avec ses 6 buts, 3 passes décisives.

Le milieu de terrain ivoirien a finalement pris la décision de rester en Italie. Et c'est bien le Milan AC qui a sollicité ses services auprès de l'Atlanta, alors qu'il était aussi la convoitise de l'AS Roma.



Le montant du transfert est estimé à 28 millions d'euros, bonus compris. On parle d'un contrat de 5 ans et le joueur gagnera 2,5 millions d'euros nets par saison. Une information révélée par Franck Orocoti pour Africa Top Sports.