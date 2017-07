Le Milan AC a demandé le prix de Cristiano Ronaldo

D'après Sky Italia, le Milan AC a interrogé Jorge Mendes "à titre informatif" au sujet du coût d'un possible transfert de Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Marco Fassone (directeur général du Milan AC), Massimiliano Mirabelli (directeur sportif du club lombard) ont effectivement rencontré l'agent portugais dans le cadre de plusieurs dossiers (Renato Sanches, Diego Costa et Radamel Falcao). Il leur aurait répondu que le quadruple Ballon d'Or pourrait partir pour un montant de 200 millions d'euros et un salaire de 32 millions d'euros par an. On peut imaginer que ça les aura fait réfléchir...