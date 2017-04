La Juventus en échec à Bergame

En déplacement à Bergame ce vendredi soir, la Juventus s'est fait surprendre en toute fin de match par l'Atalanta et un but égalisateur de Freuler (2-2) alors qu'elle semblait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Dani Alves à la 83e.