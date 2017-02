Joe Hart vers Chelsea ?

Sous contrat avec Manchester City et prêté cette saison au Torino, Joe Hart pourrait retourner en Premier League.

Alors qu'un retour chez les Citizens semble très peu probable l'année prochaine. Le gardien de 29 ans pourrait prendre la direction de Chelsea et donc retrouver son ancien championnat. Si l'on en croit le Daily Express, le Three Lion se serait entretenu hier à Milan avec certains responsables de la formation londonienne, dans le but d'envisager une arrivée l'été prochain.



NICOLAS PELLETIER