Grenier annoncé à la Roma

D'après les informations d'Alfredo Pedulla, le prêt de Clément Grenier à l'AS Rome va être officialisé dans les heures qui arrivent. Le club de la Louve s'est accordé avec son homologue lyonnais et avec le joueur, et il disposera d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros afin de le conserver définitivement, le cas échéant. Âgé de vingt-six ans, le milieu de terrain n'a plus disputé une saison complète depuis 2014. On peut imaginer que du changement ne sera pas pour lui déplaire.