Donnarumma piraté, il s'explique

Gianluigi Donnarumma s'est expliqué à propos d'un message qu'il avait posté sur son compte Instagram à propos d'une prolongation à l'AC Milan. Seul problème ce message ne venait pas de lui.

"Je veux m'excuser si certains tweets ont provoqué un tollé. Je désire réaffirmer mon amour absolu du Milan et de ses tifosi. Pour le moment, j'ai la sélection en tête. ( ) Mais je promets qu'à peine l'Euro Espoirs terminé avec l'Italie, je rencontrerai mes dirigeants avec ma famille et mon agent pour discuter d'une prolongation".



Voici la phrase qu'avait déclaré Gigio sur son compte Instagram. Une phrase fausse comme son agent et lui même ont expliqué plus tard. En effet, le gardien de la Squadra s'est fait pirater son compte comme il l'a indiqué.