Allegri, objectif Barça !

Massimiliano Allegri, actuel coach de la Juventus Turin, selon le journal El Mundo Deportivo souhaiterait devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone. Une annonce qui vient quelques semaines après la décision de Luis Enrique de quitter ses fonctions à la fin de la saison.

Le technicien italien est également annoncé du côté d'Arsenal, pour le cas où Arsène Wenger refuserait de prolonger son contrat. Âgé de quarante-neuf ans, l'ancien Milanais est coach de la Vieille Dame depuis l'été 2014. Il a depuis remporté deux championnats et deux coupes d'Italie. N'oublions pas non plus la formidable épopée des Bianconeri en Ligue des Champions il y a de cela maintenant deux ans.