Football - People

PSG : Loin du tumulte, Neymar s'amuse avec Pogba et Messi

Après le match amical FC Barcelone-Manchester United (1-0) qui a eu lieu hier près de Washington, Pogba, Messi et Neymar se sont retrouvés dans les vestiaires. Les joueurs ont posté des clichés sur leurs comptes Instagram où on peut les voir échanger leurs maillots et rigoler ensemble.



Neymar auteur du seul but de la rencontre ne semble pas être perturber par les rumeurs de son départ au PSG.





🤣🤣🤣 @leomessi @neymarjr #smile #mutour #manchesterunited Une publication partagée par P.Labile Pogba (@paulpogba) le 26 Juil. 2017 à 19h45 PDT