Membre de l'effectif de Stoke City depuis 2008, Glenn Whelan quitte les Potters pour une formation de Championship. Âgé de 33 ans, le milieu nord-irlandais a paraphé un contrat de deux années en faveur d'Aston Villa.



