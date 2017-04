Wenger adule Özil

Critiqué depuis quelques mois pour ses performances avec Arsenal, Mesut Özil réalise une saison mitigée sous les couleurs londoniennes. Hier soir, l'international allemand a donné un début de réponse avec un match de haut niveau lors de la victoire de son équipe 3-0 contre West Ham pour la plus grande joie de son coach.

"Il a donné la bonne réponse ce soir et cela me réjouit, a réagi son entraîneur Arsène Wenger sur le site des Gunners. J'adore Mesut Özil et son jeu. Je pense qu'il a souffert de l'élimination en Ligue des champions, et il n'allait pas bien depuis quelques temps. Mais il est de nouveau concentré et on voit un joueur différent".