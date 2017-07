Wayne Rooney retourne à Everton (off.)

Après 13 ans passés sous les couleurs de Manchester United, Wayne Rooney retrouve son club formateur d'Everton.





Comme annoncé depuis quelques jours, Wayne Rooney (31 ans) évoluera sous les couleurs d'Everton lors de la saison 2017-18. L'international anglais va retrouver son club formateur, 13 ans après son départ pour Manchester United.



L'attaquant anglais quitte les Red Devils pour rejoindre les Toffees pour un contrat jusqu'en juin 2019. Les deux clubs se sont entendus sur ce transfert dans le cadre des négociations concernant Romelu Lukaku. L'attaquant belge devrait rapidement faire le chemin inverse pour rejoindre Old Trafford.





📝 | We're delighted to bring @WayneRooney back to #EFC! He signs from @ManUtd, 2 year deal. #WelcomeHomeWayne



