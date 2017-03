Un message de Neymar pour la Premier League ?

Le FC Barcelone réalise une belle fin de saison, notamment en championnat. Même si tout semble aller pour le mieux en Catalogne, le petit prodige Brésilien, Neymar ne serait peut-être pas contre un éventuel départ du côté de la Premier League.

Neymar a affirmé qu'il aimait le championnat anglais et que participer à la Premier League ne lui déplairait pas forcément. Interrogé sur le championnat dans le cadre d'une opération avec un partenaire, voici ce qu'il a déclaré. " J'aime le style de jeu et les équipes et, un jour, j'aimerais bien y jouer. J'admire Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Liverpool, des équipes qui sont toujours à la lutte. Et puis, il y a aussi des entraîneurs de haut niveau comme Mourinho ou Guardiola. Ce sont des entraîneurs avec qui tous les joueurs aimeraient travailler".