Paul Pogba pris à partie dans un restaurant

Une altercation entre Paul Pogba et deux fans dans un restaurant. Le milieu de terrain des Red Devils a été pris à partie par deux individus qui réclamaient un autographe avec trop d'insistance.

Dans une vidéo plutôt confuse publiée par le Sun ce mardi, on observe que le milieu de terrain des Red Devils a bien été pris à partie en présence de certains membres de sa famille. Remontés par le refus de l'international français, les deux hommes ont tenté de l'agresser physiquement mais le calme est revenu grâce à l'intervention du personnel du restaurant. Pogba aurait fait preuve d'un énorme sans-froid selon des témoins présents sur les lieux.





Paul Pogba has plate THROWN at him by angry fans in Manchester restaurant https://t.co/MVRLKNHETs pic.twitter.com/hLbLk1lDSQ