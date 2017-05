Paris, Munich ou Londres : Alexis Sanchez parlera de son avenir en fin de saison

En partance depuis quelques mois, l'attaquant chilien Alexis Sanchez est toujours un Gunner à l'heure actuelle. La star londonienne intéresse Paris ou encore le Bayern Munich. Une décision qu'il prendra à la fin du championnat.



"La qualification en Ligue des Champions décisive pour mon avenir ? Cela dépend. Ce que je veux faire c'est bien finir la saison, essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions, gagner la FA Cup et après, je m'assiérai avec le club pour décider ce que je veux faire. Wenger a dit qu'il voulait que je prolonge ?



Nous nous sommes dit que nous allons nous asseoir pour discuter de ce qui se passera, ce que nous allons faire, ce qui est le mieux pour le club, le mieux pour moi, le mieux pour lui. Nous parlerons une fois la saison terminée, car si je parle maintenant, je ne serais plus concentré sur ce que je veux, qui est me qualifier pour la Ligue des Champions et gagner la FA Cup", a-t-il expliqué.