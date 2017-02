Nasri soutient Wenger

L’ancien Gunners, Samir Nasri s’est exprimé sur la situation d’Arsène Wenger à Arsenal. Et pour lui les torts sont partagés entre les joueurs et l'entraîneur.

"Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un comme ça, c'est impossible. Arsenal était un grand club, mais il en a fait un club plus grand encore", a déclaré Nasri à Sky Sports, après le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Séville et Leicester. "C'est les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont eux qui n'ont pas les résultats nécessaires. Je ne pense pas que ça soit lui le problème, il y a beaucoup de choses à Arsenal qu'il faut revoir. Les joueurs, les dirigeants et pas seulement Arsène", a affirmé l'ancien Gunners. Wenger devrait apprécier, les joueurs moins.



NP