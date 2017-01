Multiplex 22e journée : ManU arrache le nul

Pour le compte de la 22e journée de la Premier League, Manchester United a arraché le nul sur la pelouse de Stoke City (1-1). Les hommes de José Mourinho, menés une grande partie de la rencontre, n'ont su faire mieux qu'un match nul. Wayne Rooney a inscrit son 250e but avec les Red Devils. Dans les autres rencontres, West Ham est allé s'imposer sur le terrain de Middlesbrough (3-1), WBA a battu Sunderland (2-0), Bournemouth et Watford ont partagé les points (2-2) et Everton est allé gagner sur la pelouse de Crystal Palace (1-0).