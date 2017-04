Mourinho ne veut pas parler de l'avenir de De Gea

José Mourinho a trouvé en David de Gea un gardien solide et intéressant pour l'avenir. Malgré tout, le portier espagnol ne restera pas à 100% au club, car de nombreuses équipes et notamment le Real Madrid le convoite. Aujourd'hui José Mourinho répond aux rumeurs.

"Les spéculations ne m'intéressent pas. Le joueur ne doit pas l'être non plus car on a de grosses échéances avec le club. Chaque match exige une concentration totale, je ne vois aucun problème lié a tout cela".