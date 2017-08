Morata est déjà sous pression à Chelsea

Interrogé par Marca, Alvaro Morata a évoqué sa prestation mitigée, lors du Community Shield. L'international espagnol est conscient que le montant de son transfert, 80 millions d'euros, va ajouter de la pression.



"J'ai la personnalité nécessaire pour jouer calmement et rester concentré, a-t-il confié au quotidien. J'ai seulement deux matchs de pré-saison dans les jambes, quinze minutes officielles et j'ai manqué un penalty, mais les critiques me tuent déjà, et je sais pourquoi. C'est le prix à payer pour un aussi gros transfert. C'est une source de motivation et ça me fait travailler plus dur chaque jour. Je sais que je suis beaucoup plus regardé maintenant."