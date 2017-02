Manchester United ne fait pas de détail à Leicester

Les Red Devils se sont largement imposés sur la pelouse du champion d'Angleterre en titre (0-3), dimanche lors de la 24e journée de Premier League, sur des buts de Mkhitaryan (42e), Ibrahimovic (44e) et Mata (49e). Les Foxes vivent une saison cauchemar avec un compteur qui reste bloqué à 5 petites victoires seulement. A des années-lumière du parcours qui les avaient mené au titre la saison dernière. Pour Manchester United, tout va mieux. Mourinho et ses hommes ne sont plus qu'à un point de la 5e place occupée par Liverpool.