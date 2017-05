Manchester City présente son nouveau maillot

Manchester City a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la saison 2017-2018. Une tunique sobre et épurée avec laquelle les joueurs de Pep Guardiola espèrent retrouver les sommets en Premier League.

Pour présenter ce maillot et la campagne "Create the future (créer le futur)", les Skyblues ont choisi la jeunesse avec Kevin De Bruyne, Leroy Sané et Raheem Sterling.