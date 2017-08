Le Martialomètre

Anthony Martial a d'abord coûté 50 millions d'euros à Manchester United en 2015. Mais lors de la vente de l'international, l'AS Monaco a prévu 30 millions d'euros de bonus. Dix millions si Martial marque 25 buts avec les Red Devils, dix millions s'il atteint les 25 sélections en équipe de France, 10 millions s'il fait partie du top 10 du Ballon d'or. Voici le "Martialomètre" pour savoir quand il débloquera les bonus pour Monaco.

Depuis avril dernier, l'AS Monaco était certaine de recevoir dix millions d'euros en plus de la part de Manchester United avec le 25e but marqué par Anthony Martial sous le maillot mancunien lors de la 34e journée de Premier League. L'Olympique Lyonnais était également intéressé à l'opération. Cédé 5 millions d'euros en 2013 à Monaco, l'OL a droit à 20 % de la plus-value sur le montant du transfert du joueur. Les dix millions supplémentaires ont donc rapporté deux millions d'euros en sus à l'OL !



Le buteur français a marqué contre West Ham (4-0) lors de la 1re journée de Premier League dimanche. Mais le prochain seuil de déclenchement d'un bonus est plus éloigné. L'ASM pourrait encore recevoir 10 millions d'euros si Martial obtient 25 sélections en équipe de France - il en est à 15, la dernière remontant au 10 octobre contre les Pays-Bas - et dix autres millions qui porterait le montant de son transfert à 80 millions d'euros, s'il atteint le top 10 du Ballon d'Or



Nombre de buts marqués avec Manchester United : 26

Saison 2017-2018 : 1 but

Premier League : Manchester United - West Ham (13/08/2017) : 1 but

Saison 2016-2017 : 8 buts

Premier League : Burnley - Manchester United (23/04/2017) : 1 but

Premier League : Manchester United - Watford (11/02/2017) : 1 but

FA Cup : Manchester United - Reading (07/01/2017) : 1 but

Premier League : Manchester United - Middlesbrough (31/12/2016) : 1 but

League Cup : Manchester United - West Ham (30/11/2016) : 2 buts

Europa League : Manchester United - Fenerbahce SK (20/10/2016) : 1 but

Premier League : Manchester United - Stocke City (02/10/2016) : 1 but

Saison 2015-2016 : 17 buts

Premier League : West Ham - Manchester United (10/05/2016) : 2 buts

Premier League : Manchester United - Leicester (01/05/2016) : 1 but

FA Cup : Manchester United - Everton (23/04/2016) : 1 but

Premier League : Manchester United - Everton (03/04/2016) : 1 but

Europa League : Manchester United - Liverpool (17/03/2016) : 1 but

FA Cup : Manchester United - West Ham (13/03/2016) : 1 but

Premier League : Sunderland - Manchester United (13/02/2016) : 1 but

Premier League : Manchester United - Stoke City (02/02/2016) : 1 but

Premier League : Manchester United - Swansea (02/01/2016) : 1 but

Premier League : Manchester United - Norwich City (19/23/2015) : 1 but

Ligue des champions : Wolfsburg - Manchester United (09/12/2015) : 1 but

Ligue des champions : CSKA Moscou - Manchester United (21/10/2015) : 1 but

League Cup : Manchester United - Ipswich (23/09/2015) : 1 but

Premier League : Southampton - Manchester United (20/09/2015) : 2 buts

Premier League : Manchester United - Liverpool (12/09/2015) : 1 but



Nombre de sélections avec les Bleus : 15

Saison 2016-2017 : 3 sélections

Pays-Bas - France : 0-1 (10/10/2016 ; Éliminatoire Mondial 2018)

Biélorussie - France : 0-0 (06/09/2016 ; Éliminatoire Mondial 2018)

Italie - France : 1-3 (01/09/2016 ; Amical)

Saison 2015-2016 : 12 sélections

Portugal - France : 1-0 (10/07/2016 ; Euro 2016)

France - Albanie : 2-0 (15/06/2016 ; Euro 2016)

France - Roumanie : 2-1 (10/06/2016 ; Euro 2016)

France - Ecosse : 3-0 (04/06/2016 ; Amical)

France - Russie : 4-2 (29/03/2016 ; Amical)

Pays-Bas - France : 2-3 (25/03/2016 ; Amical)

Angleterre - France : 2-0 (17/11/2015 ; Amical)

France - Allemagne : 2-0 (13/11/2015 ; Amical)

Danemark - France : 1-2 (11/10/2015 ; Amical)

France - Arménie : 4-0 (08/10/2015 ; Amical)

France - Serbie : 2-1 (07/09/2015 ; Amical)

Portugal - France : 0-1 (04/09/2015 ; Amical)