La première recrue de Chelsea sera présente le 1e juillet

Chelsea aurait finalisé le transfert de sa toute première recrue. Les Blues veulent attendre le 1er juillet pour dévoilé l'identité du joueur.

Pour The Evening Standard, c'est fait. Chelsea tient sa première recrue de ce mercato hivernal. Son nom est pour le moment un mystère et la décision sera communiquée le 1er juillet prochain. Le média anglais évoque trois possibilités dans son papier : ceux de Romelu Lukaku (Everton), Tiemoue Bakayoko (Monaco) et Willy Caballero (libre). Ce-dernier arriverait gratuitement puisqu'à 35 ans, il est en fin de contrat avec Manchester City. Il remplacerait numériquement Asmir Begovic parti à Bournemouth.