La police de Manchester chambre Liverpool

Le community manager de la police de Manchester fait le buzz aujourd'hui en Angleterre, après une petite phrase envoyée sur le Twitter officiel de la police de Middleton, à Manchester.

"Si vous utilisez votre téléphone mobile tout en conduisant, vous finirez avec autant de points sur votre permis que Liverpool durant tout le mois de février... SIX,"peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la police de Manchester.





Use your mobile phone & drive as of today you'll end up with more points on your licence than Liverpool FC got throughout February......SIX