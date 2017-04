La Pogba fever à United

Paul Pogba pense que les gens devraient oublier le montant record de son transfert et se concentrer sur ce qu'il fait sur le terrain. Le français qui évolue à Manchester United sait que tout le monde le regarde et le juge, mais il ne pense qu’au football. Il confirme qu’il pourrait encore s'améliorer, mais insiste sur le fait qu'il a rejoint Old Trafford parce qu'il s'agissait d'un véritable challenge, et qu’il ne laissait pas les ce qu’il peut se passer hors- terrain le gêner.



Man United - La Pogba fever par Omnisport-fr