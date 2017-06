L'avenir de Zlatan avec Man United va se décider

Zlatan Ibrahimovic veut poursuivre l'aventure avec le vainqueur de la Ligue Europa. Des discussions entre les parties vont se dérouler dans les heures qui arrivent.

Son agent a confirmé sa position lors d'une émission de radio, TalkSPORT : "Il veut rester en Angleterre, il veut rester au meilleur niveau et s'il voit qu'il peut être un atout précieux pour Manchester United, alors pourquoi pas à Manchester United ? Mais il pense qu'il est plus respectueux de parler avec Manchester United et de voir ce que les deux parties souhaitent. Nous avons de nombreuses offres et idées et nous les évaluons. Nous avons de nombreuses offres et idées et nous les évaluons, a ajouté Raiola. Il a passé un moment fantastique à Manchester United et c'est au club et à moi de voir de quoi le futur peut être fait. Désormais, il est important qu'il se remette bien et ensuite nous verrons."