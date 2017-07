Kurt Zouma va se relancer à Stoke City (off.)

Kurt Zouma vient de prolonger son contrat avec les Blues de Chelsea pour deux saisons. L'ancien joueur de Ligue 1 est prêté dans la foulée à Stoke City. Le but de ce prêt est de relancer sa carrière et pourquoi pas de disputer la prochaine Coupe du monde avec les Bleus.



🗣 “From the first time I spoke to #SCFC I just knew that this would be the best place for me to grow as a player"



👉 https://t.co/nbEB4e4TpY pic.twitter.com/AuY39H3hYk